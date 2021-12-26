Смертельная ловушка: спасатели показали, как спастись из-подо льда

Особенно опасен лед в начале и в конце зимы. В этот период лед очень хрупкий, поэтому может обвалиться под массой даже маленького ребенка.

Как действовать в критических ситуациях, чтобы спастись от ледяной ловушки, узнавайте далее.

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Спасатели призывают обходить опасные места. А в случае, если таки попали впросак, главное не паниковать.

Как выбраться из-подо льда

По легенде учений – под лед провалился взрослый мужчина. Если вокруг нет людей, следует попробовать самостоятельно выползти на поверхность, не сильно опираясь при этом руками на лед.

Как пояснил руководитель отделения спасательно-водолазной группы ГСЧС Игорь Спирин, главное – вылезти по пояс из воды. Тогда стоит лечь спиной на лед и попытаться выкатиться или выползти из ловушки.

Как спасти другого человека из ловушки

Если же на ваших глазах человек провалился под лед, нельзя сломя голову бежать на спасение, потому что тоже есть риск провалиться. Следует осторожно доползти и протянуть ему что-либо из подручных орудий.

Пригодятся прочные ветки, деревянные доски или веревка, либо даже санки. После пострадавшего следует осторожно вытащить на берег и до приезда скорой согреть.

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С пострадавшего должны снять мокрую одежду и дать сухую. Кроме того, ему дают термоодеяло.

Даем чаю. Ни в коем случае алкогольные напитки нельзя употреблять. Это делается для того, чтобы у человека исключить переохлаждение,

– подчеркнул Спирин.

Спасатели отмечают, что у человека, который провалился под лед, наступает холодовой шок. Тело быстро теряет тепло. Из-за этого отказывают конечности и внутренние органы. Так что время на спасение идет на минуты.

Как отметил старший водолаз управления ГСЧС в Кировоградской области Владимир Видничук, в основном, пока человек может еще не умереть от переохлаждения.

Особенно опасен лед в начале и в конце зимы. В этот период лед очень хрупкий. И может обвалиться под массой даже маленького ребенка. Безопасным для человека считается лед синеватого или зеленоватого цвета, толщиной не менее 7 сантиметров.



Безопасным для человека считается лед синеватого или зеленоватого цвета / Фото Unsplash.com

"Если речь идет о группе людей, то толщина льда должна составлять не менее 15 сантиметров. Если группа людей оказалась на льду, то двигаться нужно друг за другом, соблюдая при этом дистанцию", – рассказала пресс-секретарь управления ГСЧС в Кировоградской области Оксана Мачак.

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По прогнозам синоптиков, после морозов, которые держались на этой неделе, столбики термометров поднимутся выше нуля. Поэтому во время оттепели, спасатели призывают быть особенно осмотрительными.

Спасатели рассказали, как выбраться из-подо льда: смотрите видео

Трагедии на льду в 2021 году

На днях на Херсонщине в пруду утонули двое детей. Днем мальчики пошли кататься на санках, под вечер, когда долго не возвращались домой, а с телефонами не было связи, родители забили тревогу.



Двое детей утонули на Херсонщине / Фото ГУНП

Детей искали группы местных и правоохранителей. У пруда люди увидели следы и провал на водоеме. К делу привлекли водолазов. Мальчикам было 8 и 9 лет.

Жертвой ледяной ловушки на пруду на днях едва не стала школьница из Кропивницкого. Девочка провалилась под лед и чуть не утонула. Ее чудом спас мужчина, который был неподалеку.