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      Смертельная атака боевиков возле Золотого: появилась реакция Литвы

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      Линас Линкявичюс / "Информ-UA"

      Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на атаку, которую совершили боевики в районе Золотого утром 18 февраля. По его словам, реализация минских соглашений невозможна без полного прекращения огня.

      Глава МИД Литвы в твиттере выразил глубокое беспокойство "свежей военной эскалацией и наступательными попытками пророссийских сил вблизи Золотого".

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      Имплементация минских соглашений невозможна без прекращения огня,
      – подчеркнул Линкявичюс.

      Что известно о бое у Золотого

      Он начался примерно в 5 утра 18 февраля. По информации штаба Объединенных сил, боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что грохот от артиллерии прекрасно слышали жители Северодонецка, Лисичанска и Попасной.

      Пули долетают до Золотого. В Новотошковском попадание в жилой массив, разрушено жилье. Вот такое разведение и режим тишины, и для ВСУ миротворческая команда – "наблюдать, не отвечать,
      – написал в фейсбуке советник главы Луганской ОГА Виталий Шведов.

      Во время атаки оккупанты применяли минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Впоследствии, прикрываясь обстрелами украинцев, оккупанты перешли к активным наступательным действиям и даже совершили попытку перейти через линию разграничения.

      Примерно в 10:00 стало известно, что бой завершился. В результате один украинский военный погиб и еще четыре получили ранения, и им оказывают всю необходимую помощь. Что касается потерь противника, то ликвидирован один боевик и еще пять получили тяжелые ранения.

      "Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируемая. Продолжаем защищать Украину от агрессора", – заверили в штабе.

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      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Литва
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