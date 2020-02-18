Смертельна атака бойовиків біля Золотого: з’явилася реакція Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус відреагував на атаку, яку здійснили бойовики в районі Золотого вранці 18 лютого. За його словами, реалізація мінських угод є неможливою без повного припинення вогню.

Очільник МЗС Литви у твіттері висловив глибоке занепокоєння "свіжою воєнною ескалацією та наступальними спробами проросійських сил поблизу Золотого".

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Імплементація мінських угод є неможливою без припинення вогню,

– наголосив Лінкявічус.

Deeply concerned about the fresh military escalation and offensive attempts by Russian-backed forces near Zolote this morning. Minsk implementation impossible without a ceasefire. @VPrystaiko @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 18, 2020

Що відомо про бій біля Золотого

Він розпочався приблизно о 5 ранку 18 лютого. За інформацією штабу Об’єднаних сил, бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що гуркіт від артилерії прекрасно чули жителі Сєвєродонецька, Лисичанська та Попасної.

Кулі долітають до Золотого. У Новотошківському влучання у житловий масив, зруйновано житло. Ось таке розведення і режим тиші, і для ЗСУ миротворча команда – "наблюдать, не отвечать,

– написав у фейсбуці радник голови Луганської ОДА Віталій Шведов.

Під час атаки окупанти застосовували міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Згодом, прикриваючись обстрілами українців, окупанти перейшли до активних наступальних дій та навіть здійснили спробу перейти через лінію розмежування.

Приблизно о 10:00 стало відомим, що бій завершився. У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень, і їм надають усю необхідну допомогу. Щодо втрат противника, то ліквідовано одного бойовика та ще п’ять отримали важкі поранення.

"Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація – повністю контрольована. Продовжуємо боронити Україну від агресора", – запевнили у штабі.