Смертельная давка в Италии: известно, есть ли среди пострадавших украинцы

Граждане Украины не пострадали 8 января в ночном клубе Италии, где произошла массовая давка, в результате чего погибло шесть человек и еще сотня пострадала.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, передает УНН.

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В ночь на 8 января в провинции Анкона, что располагается в центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то из присутинх распылил в помещении перечный баллончик. Это и спровоцировало панику. В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.

Отвечая на вопрос о том, были ли украинцы среди пострадавших от давки в Италии, представитель МИД отметил, что не было.

По предварительной информации, нет,

– сказал Кирилич.

Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Италии заявили, что в ночном клубе, где произошла смертельная массовая давка, было гораздо больше людей, чем это допускают нормы безопасности. Также, министр итальянского МВД выразил свои соболезнования семьям погибших и отметил, что необходимо как можно быстрее установить виновников трагедии.