Смертельна тиснява в Італії: відомо, чи є серед постраждалих українці

Громадяни України не постраждали 8 грудня у нічному клубі Італії, де сталася масова тиснява, внаслідок чого загинуло шість осіб та ще сотня постраждали.

Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, передає УНН.

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У ніч проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось з присутніх розпилив у приміщенні перцевий балончик. Це і спровокувало паніку. У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопці.

Відповідаючи на запитання про те, чи були українці серед постраждалих від тисняви в Італії, представник МЗС зазначив, що не було.

За попередньою інформацією, ні,

– сказав Кирилич.

Нагадаємо, раніше у міністерстві внутрішніх справ Італії заявили, що у нічному клубі, де сталася смертельна масова тиснява, було значно більше людей, аніж це допускають норми безпеки. Також, міністр італійського МВС висловив свої співчуття сім'ям загиблих та наголосив, що необхідно якнайшвидше встановити винуватців трагедії.