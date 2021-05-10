На Буковине автомобиль вылетел с трассы: погибла 10-летняя девочка
В селе Тарашаны Черновицкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Volkswagen слетел с трассы и перевернулся.
Источник:Нацполиция
В результате аварии пострадали двое детей. В частности 10-летняя девочка погибла на месте инцидента, а мальчика забрали с телесными повреждениями в больницу.
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В ДТП пострадали двое детей
На место происшествия приехали правоохранители Черновицкого районного управления полиции. Согласно их информации, мальчик получил ряд ушибов и травму головы, девочку спасти не смогли.
Следователи работают на месте ДТП, чтобы установить обстоятельства аварии. Также они решают вопрос, чтобы внести сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Последние смертельные ДТП с детьми: коротко
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