В Днепре 20 июня автомобиль Ford промчался мимо полицейских на большой скорости. Когда правоохранители догнали авто, оно уже попало в ДТП.

Ford влетел в "Газель"

На улице Большой Диевской Ford врезался в "Газель". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Читайте также Пьяный водитель снес остановку общественного транспорта в Кропивницком: фото

Мимо патруля на большой скорости проехал автомобиль. Полицейские последовали за ним. Но впереди увидели уже только столб пыли и разбросанные по всей дороге обломки авто,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Удар был настолько сильным, что переднюю часть Ford полностью смяло, а двигатель оказался на дороге. В то же время "Газель" выбросило за пределы проезжей части.

Водитель Ford погиб на месте

Водитель Ford получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте. К счастью, человек, который был за рулем "Газели" не пострадал.

Сейчас полиция изучает обстоятельства аварии, открыли уголовное производство.

Смотрите фото с места аварии / Фото "Информатор"