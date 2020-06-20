Бегство от полиции, закончилось смертью: жуткое ДТП в Днепре – фото 18+
В Днепре 20 июня автомобиль Ford промчался мимо полицейских на большой скорости. Когда правоохранители догнали авто, оно уже попало в ДТП.
Ford влетел в "Газель"
На улице Большой Диевской Ford врезался в "Газель". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
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Мимо патруля на большой скорости проехал автомобиль. Полицейские последовали за ним. Но впереди увидели уже только столб пыли и разбросанные по всей дороге обломки авто,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Удар был настолько сильным, что переднюю часть Ford полностью смяло, а двигатель оказался на дороге. В то же время "Газель" выбросило за пределы проезжей части.
Водитель Ford погиб на месте
Водитель Ford получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте. К счастью, человек, который был за рулем "Газели" не пострадал.
Сейчас полиция изучает обстоятельства аварии, открыли уголовное производство.
Смотрите фото с места аварии / Фото "Информатор"