На Херсонщине 13 июля примерно в 5 утра произошло жуткое ДТП. На трассе Херсон – Новая Каховка – Геническ в аварию попала целая семья. Муж с женой погибли на месте, ребенок находится в больнице.

Детали смертельного ДТП на Херсонщине

Авария случилась в Новотроицком районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Водитель FIAT не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с грузовиком MAN.

Что известно о пострадавших в ДТП

65-летний водитель автомобиля FIAT и его 64-летняя пассажирка скончались на месте. 9-летняя девочка находится в больнице с телесными повреждениями. Водитель автомобиля MAN не пострадал.

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В полиции отметили, что по факту ДТП уже открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз.