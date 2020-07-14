Смертельное ДТП на Херсонщине: семья с ребенком ехала на отдых
На Херсонщине 13 июля примерно в 5 утра произошло жуткое ДТП. На трассе Херсон – Новая Каховка – Геническ в аварию попала целая семья. Муж с женой погибли на месте, ребенок находится в больнице.
Детали смертельного ДТП на Херсонщине
Авария случилась в Новотроицком районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Водитель FIAT не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с грузовиком MAN.
Что известно о пострадавших в ДТП
- 65-летний водитель автомобиля FIAT и его 64-летняя пассажирка скончались на месте.
- 9-летняя девочка находится в больнице с телесными повреждениями.
- Водитель автомобиля MAN не пострадал.
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В полиции отметили, что по факту ДТП уже открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Следователи устанавливают обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз.