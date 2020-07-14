На Херсонщині 13 липня приблизно о 5 ранку трапилася моторошна ДТП. На трасі Херсон – Нова Каховка – Генічеськ в аварію потрапила ціла родина. Чоловік із дружиною загинули на місці, дитина перебуває у лікарні.

Деталі смертельної ДТП на Херсонщині

Аварія трапилася у Новотроїцькому районі Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Водій FIAT не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, скоївши лобове зіткнення з вантажівкою MAN.

Що відомо про постраждалих у ДТП

65-річний водій автомобіля FIAT та його 64-річна пасажирка померли на місці. 9-річна дівчинка перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями. Водій автомобіля MAN не постраждав.

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У поліції зазначили, що за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Слідчі встановлюють обставини аварії, призначена низка експертиз.