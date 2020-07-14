Смертельна ДТП на Херсонщині: родина з дитиною їхали на відпочинок
На Херсонщині 13 липня приблизно о 5 ранку трапилася моторошна ДТП. На трасі Херсон – Нова Каховка – Генічеськ в аварію потрапила ціла родина. Чоловік із дружиною загинули на місці, дитина перебуває у лікарні.
Деталі смертельної ДТП на Херсонщині
Аварія трапилася у Новотроїцькому районі Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Важливо Резонансні ДТП в Україні: яку відповідальність понесли водії
Водій FIAT не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, скоївши лобове зіткнення з вантажівкою MAN.
Що відомо про постраждалих у ДТП
- 65-річний водій автомобіля FIAT та його 64-річна пасажирка померли на місці.
- 9-річна дівчинка перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями.
- Водій автомобіля MAN не постраждав.
Актуально Смертельна ДТП біля Козина: Зеленський хоче збільшити штрафи – до довічного ув'язнення
У поліції зазначили, що за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Слідчі встановлюють обставини аварії, призначена низка експертиз.