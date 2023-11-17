Смертельное ДТП в Киеве: пьяную 20-летнюю водительницу и ее знакомого взяли под стражу

В Киеве девушка в состоянии алкогольного опьянения села за руль. Более того, у 20-летней водительницы не было прав. Из-за ее действий погибли два человека.

Киевская городская прокуратура 17 ноября сообщила, что по ее ходатайству взяли под стражу 20-летнюю девушку, управлявшую Audi под хмельком и без прав. Также был взят под стражу знакомый этой водительницы.

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Смертельное ДТП произошло 14 ноября на улице Старокиевской. Как установило следствие, владелец Audi разрешил 20-летней девушке управлять его авто пьяной и без прав. Эта водительница выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Toyota. В результате водитель Toyota и его пассажир погибли на месте.

Стало известно, что владелец Audi на тот момент находился в своем автомобиле как пассажир. После столкновения автомобилей 20-летняя девушка и ее знакомый сбежали с места ДТП и начали скрываться от правоохранителей. Однако их обнаружили, сообщили им о подозрении и задержали.

Девушка и ее знакомый уже имели проблемы с законом

20-летняя водительница не впервые садится за рулем пьяной. В июне 2023 года из-за вождения под хмельком суд лишил ее права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Владелец Audi, пустивший эту девушку за руль, проходит в статусе подозреваемого по еще одному уголовному делу по факту создания и руководства преступной организацией, с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность, с целью завладения средствами граждан стран-членов ЕС через незаконные Call-центры.

В марте 2023 этого мужчину уже брали под стражу. В июне этого же года его освободили после внесения залога в размере 724 000 гривен.

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