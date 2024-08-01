Жуткая авария произошла на рассвете 25 июня 2023 года вблизи поселка Новгородка Кировоградской области. В автокатастрофе погибли трое 17-летних девушек, они были выпускницами лицея и ехали встречать восход солнца.

Читайте также Микроавтобус с украинцами попал в ДТП возле Познани: что известно о пострадавших

На Кировоградщине вынесли приговор полицейскому

Приговор объявили в Знаменском горрайонном суде. По данным следствия, за рулем машины находился полицейский Николай Нерадько. Как рассказала пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследования в Николаеве Ольга Проценко, он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского также отстранили от занимаемой должности.

Мужчине назначили 11 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 10 лет.

Обратите внимание! Еще во время первого судебного заседания патрульный полицейский свою вину признал и сказал, что готов помогать семьям погибших.

На заседании адвокат полицейского сказал, что его подзащитный выплатил семьям погибших девушек денежную помощь. На решение суда имеют право в течение 30 дней подать апелляцию, однако осужденный не планирует этого делать.