Автомобиль с семью выпускниками влетел в кювет и несколько раз перевернулся. За рулем был пьяный полицейский.

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Дети ехали встречать восход солнца

Житель поселка Новгородка Владимир Белинский рассказывает, что выпускники ждали окончания комендантского часа, чтобы отправиться встретить восход солнца. О поездке дети договорились с мужчиной, работающим полицейским в Новгородковском отделе полиции.

Они все сели в машину. Сначала он ехал потихоньку, а потом нажал на педаль газа и пропустил поворот, не справился с управлением, машина съехала в кювет и трижды перевернулась. Водитель с места аварии скрылся,

– рассказывает Белинский.

В результате ДТП погибли трое выпускниц: смотрите видео

Представитель территориального управления ГБР в Николаеве Ольга Проценко рассказала, что трагедия произошла в 4:30 на трассе "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье". В результате аварии три 17-летних девушек погибли, еще четырех подростков госпитализировали в больницу.

В то же время руководитель областного центра экстренной помощи Александр Ярошенко отмечает, что одна из пассажирок умерла в Новгородковской больнице.

На месте крушения наши врачи констатировали две смерти. Водителя мы не видели и не знаем. Одна девочка была в тяжелом состоянии, еще трое – средней степени тяжести. Наша бригада всех доставила в Новгородковскую центральную районную больницу. К величайшему сожалению, девушка умерла в приемном отделении. Двух травмированных Новгородковская больница своим транспортом повезла в областную больницу, один остался дома,

– сказал Ярошенко.

Погибшие выпускницы / Фото Новгородковский поселковый совет

Он добавил, что девушки были медалистками лицея. В поселковом совете сообщили, что в результате аварии погибли Елена Грищук, Наталья Дорошко и Диана Каналош. В поселке объявили День траура и в знак скорби опустят флаг общины.

Что угрожает водителю

По данным следствия, полицейский находился за рулем под хмельком. По словам Ольги Проценко, водитель уже задержан. Ему вручили подозрение в нарушении правил безопасности при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Должны избрать меру пресечения.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права управления от 7 до 10 лет.