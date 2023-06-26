Авто з сімома випускниками злетіло в кювет і кілька разів перевернулося. За кермом був п'яний поліцейський.

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Діти їхали зустрічати схід сонця

Житель селища Новгородка Володимир Белінський розповідає, що випускники чекали закінчення комендантської години, щоб поїхати зустріти схід сонця. Про поїздку діти домовились з чоловіком, який працює поліцейським у Новгородківському відділі поліції.

Вони усі сіли в машину. Спочатку він їхав потихеньку, а потім натиснув на педаль газу і пропустив поворот, не справився з керуванням, машина з'їхала у кювет і тричі перевернулась. Водій з місця аварії втік,

– розповідає Белінський.

Внаслідок ДТП загинули троє випускниць: дивіться відео

Речниця територіального управління ДБР в Миколаєві Ольга Проценко розповіла, що трагедія сталась о 4:30 на трасі "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя". Внаслідок аварії троє 17-річних дівчат загинули, ще чотирьох підлітків госпіталізували в лікарню.

Водночас керівник обласного центру екстреної допомоги Олександр Ярошенко зазначає, що одна з пасажирок померла у Новгородківській лікарні.

На місці аварії наші лікарі констатували дві смерті. Водія ми не бачили і не знаємо. Одна дівчинка була у важкому стані, ще троє – середнього ступеня важкості. Наша бригада усіх привезла в Новгородківську центральну районну лікарню. На превеликий жаль, дівчина померла у приймальному відділенні. Двох травмованих Новгородківська лікарня своїм транспортом повезла в обласну лікарню, один залишився вдома,

– сказав Ярошенко.

Загиблі випускниці / Фото Новгородківська селищна рада

Він додав, що дівчата були медалістками ліцею. У селищній раді повідомили, що внаслідок аварії загинули Олена Грищук, Наталія Дорошко та Діана Каналош. У селищі оголосили День жалоби та на знак скорботи приспустять прапор громади.

Що загрожує водію

За даними слідства, поліцейський перебував за кермом напідпитку. Зі слів Ольги Проценко, водія вже затримали. Йому вручили підозру у порушенні правил безпеки під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Мають обрати запобіжний захід.

Зверніть увагу! Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, з позбавленням права керування від 7 до 10 років.