До дорожної аварії на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя призвело порушення правил дорожнього руху. Як з'ясувалося, водій напідпитку сів за кермо авто, у якому перебували випускниці однієї з місцевих шкіл.

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Загинули троє випускниць

В ДБР повідомили, що чоловік відвозив випускників зі святкування випускного. Він не лише сів за руль у стані алкогольного сп'яніння, а й посадив у легковик сімох підлітків. У результаті все призвело до того, що врешті водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції області Віталіна Бевзенко, випускникам було від 16 до 18 років. На жаль, троє 17-річних дівчат внаслідок аварії загинули, одна з яких у кареті швидкої допомоги.

Ще четверо підлітків потребували допомоги медиків. За словами керівника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кропивницького Олександра Ярошенка, їх госпіталізували у Новгородківську районну лікарню. Водій автомобіля ж отримав тілесні ушкодження.

За кермом був правоохоронець

Речниця поліції області зазначила, що уже на місці ДТП стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. За порушення правил безпеки дорожнього руху прокуратура уже розпочала досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Натомість в ДБР зазначили, що вирішується питання щодо повідомлення кермувальнику авто про підозру за порушення частини 4 статті 286-1. За нею передбачене біль суворе покарання: позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Наразі, зі слів речниці територіального управління бюро у Миколаєві Ольги Проценко, працівники ДБР затримали водія. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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