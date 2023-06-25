Трагічна подія сталася о 12 годині на вулиці Парковій. Постраждалу дівчинку доставили до лікарні. На жаль, врятувати дитину медикам не вдалося.

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Водієві трактора вже повідомили про підозру

Поліція вже розпочала розслідування. Водія трактора затримали, йому повідомили про підозру.

За попередньою інформацією, 38-річний водій трактора, рухаючись дорогою, ковшем зачепив 14-річну дівчинку, яка йшла у попутному напрямку. Зі слів чоловіка, дитину він не помітив,

– розповіли в поліції.

На жаль, від отриманих травм, дитина померла в лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він тверезий, додали правоохоронці.

Справу відкрили за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Тепер водієві загрожує від 3 до 8 років в'язниці з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблої дівчинки.

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