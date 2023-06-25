К дорожной аварии на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье привело нарушение ПДД. Как выяснилось, водитель под хмельком сел за руль Mercedes-Benz, в котором находились выпускницы одной из местных школ.

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Погибли три выпускницы

В ДБР сообщили, что мужчина увозил выпускников с празднования выпускного. Он не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и посадил в легковушку семерых подростков. В результате все привело к тому, что в итоге водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщила "Общественному" спикер полиции области Виталина Бевзенко, выпускникам было от 16 до 18 лет. К сожалению, три 17-летних девушек в результате аварии погибли, одна из которых в карете скорой помощи.

В салоне легковушки находились семь человек. В результате аварии трое 17-летних девушек – выпускниц одной из местных школ, которых он подвозил с выпускного вечера, погибли на месте происшествия,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Еще четверо подростков нуждались в помощи медиков. По словам руководителя центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Кропивницкого Александра Ярошенко, они были госпитализированы в Новгородковскую районную больницу. Водитель автомобиля получил телесные повреждения.

Отметим, что по данным Офиса генпрокурора травмы получили двое, а не четверо подростков.

За рулем был правоохранитель

Спикер полиции области отметила, что уже на месте ДТП стало известно, что за рулем находился полицейский одного из территориальных подразделений. За нарушение правил безопасности дорожного движения прокуратура уже приступила к судебному расследованию по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что санкция этой статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 7 до 12 лет,

с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет.

В настоящее время водитель авто был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Также проводятся первоочередные следственные действия по выяснению всех обстоятельств ДТП.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде о применении безальтернативной меры пресечения – содержания под стражей,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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