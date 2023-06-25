По этому делу полиция открыла уголовное производство. Предварительно виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

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В результате аварии погибли люди

В полиции рассказывают, что 20-летний водитель Audi наехал на пешеходов, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 23-летний и 15-летний молодые люди погибли на месте.

По предварительному заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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Так, по этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Водителя легковушки задержали. Следователи полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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