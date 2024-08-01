Моторошна аварія сталась на світанку 25 червня 2023 року поблизу селища Новгородка Кіровоградської області. В автотрощі загинули троє 17-річних дівчат, вони були випускницями ліцею та їхали зустрічати схід сонця.

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На Кіровоградщині винесли вирок поліцейському

Вирок оголосили у Знам'янському міськрайонному суді. За даними слідства, за кермом машини перебував поліцейський Микола Нерадько. Як розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідування в Миколаєві Ольга Проценко, він був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського також відсторонили від займаної посади.

Чоловіку призначили 11 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Зверніть увагу! Ще під час першого судового засідання патрульний поліцейський свою провину визнав і сказав, що готовий допомагати родинам загиблих.

На засіданні адвокат поліцейського сказав, що його підзахисний виплатив родинам загиблих дівчат грошову допомогу. На рішення суду мають право протягом 30 днів подати апеляцію, однак засуджений не планує цього робити.