Смертельное ДТП с участием Land Cruiser и ВАЗ: 4 погибших, среди них – ребенок (фото)

Утром 22 мая на 152-м километре трассы Киев – Одесса произошло лобовое столкновение внедорожника Toyota Land Cruiser и автомобиля ВАЗ-21011. В результате аварии погибли 4 человека – все они пассажиры ВАЗ.

Так, на месте погибли двое мужчин 30-38-ми лет, женщина такого же возраста и 6-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

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Еще четыре человека в этом ДТП пострадали, они попали в больницу с различными травмами.

В больницу попали:

4-летняя девочка с сотрясением головного мозга (пассажирка внедорожника);

11-летний мальчик с сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами (пассажир внедорожника);

Женщина 30-35 лет в крайне тяжелом состоянии (пассажирка ВАЗ);

4-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии (пассажирка ВАЗ).

Авария произошла возле села Марийка, что в Жашковском районе Черкасской области.

Ориентировочное место аварии на карте:

Что говорят в полиции

Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать – свободная. Поэтому он совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114.

Также грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся.

Смертельная авария на Одесской трассе / Фото Нацполиции и Областного центра экстренной медицинской помощи ЧОР

В автомобиле ВАЗ находились 6 человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли – 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу.

В авто Toyota Land Cruiser двое пострадавших – дети в возрасте 4 и 11 лет. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

В одном автомобиле для одного из детей не было автокресел. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.