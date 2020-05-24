Ужасная авария с четырьмя погибшими: за рулем внедорожника мог быть бывший народный депутат

На одесской трассе произошла ужасная авария – внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21011. Четыре пассажира легковушки, в том числе шестилетний мальчик, погибли на месте. Сам внедорожник принадлежит бывшему народному депутату Александру Табалову.

Информацию о том, что Toyota Land Cruiser принадлежит Александру Табалову, озвучил народный депутат Александр Качура.

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По его словам, родственники погибших сообщили ему, что именно Табалов был за рулем автомобиля, когда произошла авария. Однако его имени нет в протоколе ДТП.

"В протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали", – написал Качура.

Кто такой Александр Табалов?Александр Табалов был народным депутатом Украины в 2012-2014 годах. Тогда из-за него и его сына Андрея разгорелся скандал. Он был избран от ВО "Батькивщина" под 49-ым номером в парламент. Однако отказался входить в состав парламентской фракции объединенной оппозиции "Батькивщина". Именно поэтому его назвали "тушкой" в Раде, которые перешли в "Партию регионов". Хотя еще в 2005 году Александр Табалов возглавлял Кировоградскую областную организацию "Партии регионов".



12 декабря в Верховной раде разгорелась драка. Представители оппозиционных сил с применением силы отказывали пускать Табаловых в зал заседаний. Однако обоим Табаловым удалось принять присягу народных депутатов Украины.

Жертвы аварии

Стоит отметить, что в аварии погибло четверо человек – два мужчины и женщина 30 – 38 лет и 6-летний мальчик. Все они были в ВАЗ-21011. Еще одна женщина и 4-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице. В внедорожнике травмы получили 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. О водителе Toyota Land Cruiser никаких сведений ни полиция Черкасской области, ни Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областной рады не предоставили.

Четыре человека в ВАЗ-21011 погибли после столкновения с Toyota Land Cruiser / Фото Нацполиции