Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Ужасная авария с четырьмя погибшими: за рулем внедорожника мог быть бывший народный депутат

- Читати новину українською
Автомобіль Toyota Land Cruiser належить колигньому народому депутату
Автомобіль Toyota Land Cruiser належить колигньому народому депутату

На одесской трассе произошла ужасная авария – внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21011. Четыре пассажира легковушки, в том числе шестилетний мальчик, погибли на месте. Сам внедорожник принадлежит бывшему народному депутату Александру Табалову.

Информацию о том, что Toyota Land Cruiser принадлежит Александру Табалову, озвучил народный депутат Александр Качура.

Больше на эту тему Смертельное ДТП с участием Land Cruiser и ВАЗ: 4 погибших, среди них – ребенок

По его словам, родственники погибших сообщили ему, что именно Табалов был за рулем автомобиля, когда произошла авария. Однако его имени нет в протоколе ДТП.

"В протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей. К родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и настойчиво просили замолчать. Угрожали", – написал Качура.

Кто такой Александр Табалов?Александр Табалов был народным депутатом Украины в 2012-2014 годах. Тогда из-за него и его сына Андрея разгорелся скандал. Он был избран от ВО "Батькивщина" под 49-ым номером в парламент. Однако отказался входить в состав парламентской фракции объединенной оппозиции "Батькивщина". Именно поэтому его назвали "тушкой" в Раде, которые перешли в "Партию регионов". Хотя еще в 2005 году Александр Табалов возглавлял Кировоградскую областную организацию "Партии регионов".

12 декабря в Верховной раде разгорелась драка. Представители оппозиционных сил с применением силы отказывали пускать Табаловых в зал заседаний. Однако обоим Табаловым удалось принять присягу народных депутатов Украины.

Жертвы аварии

Стоит отметить, что в аварии погибло четверо человек – два мужчины и женщина 30 – 38 лет и 6-летний мальчик. Все они были в ВАЗ-21011. Еще одна женщина и 4-летняя девочка в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице. В внедорожнике травмы получили 4-летняя девочка и 11-летний мальчик. О водителе Toyota Land Cruiser никаких сведений ни полиция Черкасской области, ни Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областной рады не предоставили.


Четыре человека в ВАЗ-21011 погибли после столкновения с Toyota Land Cruiser / Фото Нацполиции

Автор: Игорь Садженица
Теги: Полиция Новые тушки в Раде Аварии и ДТП Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Да прибудет с вами сила: почему здоровый сон необходим для работы мозга
сегодня , 12:00 Да прибудет с вами сила: почему здоровый сон необходим для работы мозга
Наталія Кадя
Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
23 мая , 22:14 Аппетиты Путина и мечты США: какова цена последнего ядерного договора
Анатолій Максимов
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський