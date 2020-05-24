Жахлива аварія з чотирма загиблими: за кермом позашляховика міг бути колишній народний депутат

На одеській трасі сталася жахлива аварія – позашляховик Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з ВАЗ-21011. Чотири пасажири легковика, у тому числі шестирічний хлопчик, загинули на місці. Сам позашляховик належить колишньому народному депутату Олександру Табалову.

Інформацію про те, що Toyota Land Cruiser належить Олександру Табалову, озвучив народний депутат Олександр Качура.

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За його словами, родичі загиблих повідомили йому, що саме Табалов був за кермом автівки, коли сталася аварія. Однак його імені немає в протоколі ДТП.

"У протокол ДТП поліція внесла зовсім іншу людину, на рахунку якої 5 судимостей. До родичів загиблих вже приїжджали невідомі люди і наполегливо просили замовчати. Погрожували", – написав Качура.

Хто такий Олександр Табалов?Олександр Табалов був народним депутатом України у 2012-2014 роках. Тоді через нього та його сина Андрія розгорівся скандал. Він був обраний від ВО "Батьківщина" під 49-им номером до парламенту. Однак відмовився входити до складу парламентської фракції об'єднаної опозиції "Батьківщина". Саме через це його назвали "тушкою" у Раді, які перейшли до "Партії регіонів". Хоча ще у 2005 році Олександр Табалов очолював Кіровоградську обласну організацію "Партії регіонів".



12 грудня в Верховній раді розгорілася бійка. Представники опозиційних сил із застосуванням сили відмовляли впускати Табалова в зал засідань. Проте, обом Табаловим вдалося прийняти присягу народних депутатів України.

Жертви аварії

Варто відзначити, що в аварії загинуло четверо осіб – два чоловіки та жінка 30 – 38 років та 6-літній хлопчик. Усі вони були у ВАЗ-21011. Ще одна жінка та 4-літня дівчинка з легковика у вкрай важкому стані перебувають у лікарні. В позашляховику травми отримали 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Про водія Toyota Land Cruiser ніяких відомостей ні поліція Черкаської області, ні Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради жодної інформації не надав.

Четверо осіб у ВАЗ-21011 загинули після зіткнення з Toyota Land Cruiser / фото Нацполіції