Смертельна ДТП за участю Land Cruiser і ВАЗ: 4 загиблих, серед них – дитина (фото)

Вранці 22 травня на 152-му кілометрі траси Київ – Одеса сталося лобове зіткнення позашляховика Toyota Land Cruiser та автомобіля ВАЗ-21011. В результаті аварії загинули 4 людини – усі вони пасажири ВАЗ.

Так, на місці загинули двоє чоловік 30 – 38-ми років, жінка такого ж віку та 6-річний хлопчик. Про це повідомили у пресслужбі Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради.

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Ще четверо осіб у цій ДТП постраждали, вони потрапили до лікарні з різними травмами.

До лікарні потрапили:

4-річна дівчинка зі струсом головного мозку (пасажирка позашляховика);

11-річний хлопчик зі струсом головного мозку, забоями та гематомами (пасажир позашляховика);

Жінка 30 – 35 років у вкрай важкому стані (пасажирка ВАЗ);

4-річна дівчинка у вкрай важкому стані (пасажирка ВАЗ).

Аварія сталася неподалік села Марійка, що у Жашківському районі Черкаської області.

Орієнтовне місце аварії на мапі:

Що кажуть у поліції

Попередньо, водій Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою, не впевнившись, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати – вільна. Відтак, він скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114.

Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Land Cruiser, здійснив різкий маневр, унаслідок чого перевернувся.

Смертельна аварія на Одеській трасі / Фото Нацполіції та Обласного центру екстреної медичної допомоги ЧОР

В автомобілі ВАЗ перебували 6 людей: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє дітей. Загинули — 6-річна дитина, жінка та двоє чоловіків. Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою шпиталізували до лікарні.

В авто Toyota Land Cruiser двоє потерпілих – діти віком 4 та 11 років. Їх також шпиталізували до медичного закладу.

У жодному автомобілі для жодного з дітей не було автокрісел. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.