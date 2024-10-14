На Черниговщине произошло смертельное ДТП: 23-летняя водитель погибла на месте, 2 детей в больнице

Утром в воскресенье, 13 октября, на Черниговщине произошло смертельное ДТП. Так, в полицию поступило сообщение о том, что авария случилась на автодороге между городами Борзна и Нежин.

Известно, что 23-летняя водитель погибла, двое несовершеннолетних детей находятся в больнице. Об этом рассказали в ГУНП в Черниговской области.

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ДТП на Черниговщине

23-летняя водитель автомобиля "Дэу Ланос", двигаясь по автодороге "Копти-Глухов-Бачевск" от Борзны в направлении города Нежин, вблизи села Лесное не справилась с управлением и допустила столкновение с металлическим отбойником,

– сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что от полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия. Известно, что 2 ее несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 10 и 12 лет, были госпитализированы в Нежинскую больницу.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сейчас продолжается досудебное расследование.