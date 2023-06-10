Погибли два человека, 8 – травмированы, среди них есть дети. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
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Авария произошла на трассе Киев-Одесса
Известно, что жертвами инцидента стали мужчина и женщина, пассажиры микроавтобуса.
В результате ДТП вблизи села Чупира два человека – мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе Renault погибли. Еще 5 человек травмированы, из которых двое детей,
– сообщил Небитов.
В результате аварии двое погибших / Фото Нацполиции
Пассажиры легковушки получили травмы
Один ребенок в тяжелом состоянии. В другом автомобиле Hyundai также трое пострадавших, они доставлены в больницу.
Об обстоятельствах аварии информации пока нет. На месте столкновения работали полицейские Киевщины, сотрудники ГСЧС и медики.
Обстоятельства смертельной аварии устанавливают / Фото Нацполиции
Пассажиры легкового автомобиля получили травмы / Фото Нацполиции
К слову, 6 июня в центре Киева тоже случилась ДТП с участием трех автомобилей. Привела к ней белая легковушка, водитель которой, вероятно, не справился с управлением на оживленной улице. Обошлось без жертв.