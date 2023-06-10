Загинуло двоє людей, 8 – травмовано, серед них є діти. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
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Аварія сталася на трасі Київ-Одеса
Відомо, що жертвами інциденту стали чоловік і жінка, пасажири мікроавтобуса.
В результаті ДТП поблизу села Чупира двоє людей – чоловік та жінка, які перебували в мікроавтобусі Renault загинули. Ще 5 людей травмовано, з яких двоє дітей,
– повідомив Нєбитов.
Внаслідок аварії є двоє загиблих / Фото Нацполіції
Пасажири легковика отримали травми
Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто Hyundai також троє потерпілих, їх доставлено до лікарні.
Про обставини аварії інформації наразі немає. На місці зіткнення працювали поліцейські Київщини, співробітники ДСНС і медики.
Обставини смертельної аварії встановлюють / Фото Нацполіції
Пасажири легкового автомобіля отримали травми / Фото Нацполіції
До слова, 6 червня у центрі Києва теж трапилась ДТП за участі трьох автомобілів. Призвів до неї білий легковик, водій якого, ймовірно, не впорався з керуванням на пожвавленій вулиці. Минулось без жертв.