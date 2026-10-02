Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Что известно об аварии?

Авария произошла 2 октября около 16:00 в поселке Высокий Харьковского района. Водитель автомобиля Renault Scenic сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв. После ДТП он вызвал скорую помощь и правоохранителей.

По факту аварии правоохранители начали расследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одессе произошла смертельная стрельба после ссоры на дороге. Утром 30 сентября на Люстдорфской дороге водитель ЗАЗ умышленно спровоцировал ДТП с автомобилем военнослужащего.

После столкновения между мужчинами возник конфликт, в ходе которого водитель ЗАЗ достал пистолет и выстрелил военному в грудь. Когда пострадавший упал на землю, нападавший подошел к нему и произвел еще один выстрел – в шею. От полученных ранений 50-летний военнослужащий скончался на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого, когда он пытался скрыться, и изъяли оружие, гильзы и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

В настоящее время следователи устанавливают мотив преступления, а также готовят ходатайство о взятии подозреваемого под стражу.