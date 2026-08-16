Об этом сообщает Onet.

Что известно о трагедии?

О новых деталях дела сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Войцех Заянчковский. По его словам, одного из водителей автобуса задержали, а другого уволили после аварии.

Задержанного мужчину доставили в полицейский участок в Мишкольце. Представитель местной полиции Аттила Янасоцкий подтвердил эту информацию и пояснил, что водитель был задержан в рамках уголовного дела.

Он задержан в связи с уголовным производством, но это все, что нам известно. Венгерская полиция немедленно передаст любую дополнительную информацию польской полиции,

– сказал Янасоцкий.

В настоящее время венгерские правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Следствие должно выяснить, в частности, что стало причиной того, что автобус съехал с дороги и перевернулся.

Одной из основных версий аварии остается то, что водитель мог заснуть во время движения. На это, в частности, указывают показания одного из пассажиров, который рассказал, что автобус сначала съехал на обочину, а уже потом оказался в кювете.

В то же время эта версия пока не является окончательно установленной причиной ДТП. Ее должны подтвердить или опровергнуть результаты расследования венгерских правоохранительных органов.

Владелец компании, которой принадлежал автобус, заявил, что транспортное средство следовало из Меджугорья, а за рулем находились два опытных водителя.

Напомним, крупная авария произошла около 1:00 ночи 16 августа на автомагистрали М3 недалеко от города Мезекерештеш в восточной части Венгрии. Автобус с польскими паломниками направлялся в Ньиредьгазу, когда съехал с трассы и перевернулся в кювет.

В автобусе находились 57 пассажиров и двое водителей. Люди возвращались в Польшу после паломничества в Меджугорье в Боснии и Герцеговине.

В результате аварии погибли 12 человек. Что касается пассажиров, то 10 из них находятся в тяжелом состоянии, еще десятки людей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы в нескольких венгерских городах.

Польская сторона также начала собственное расследование обстоятельств трагедии. Консульские службы работают на месте, а для родственников погибших и пострадавших открыли специальную телефонную линию.