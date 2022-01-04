Смертельная авария произошла ночью 2 января в центре Ровно. 24-летний житель села Бармаки двигался на огромной скорости по улице Соборной.

Ранее Смертельная авария в Ровно: пьяному беглому водителю сообщили о подозрении

В организме водителя был алкоголь

Там мужчина сбил пешехода, после чего пытался скрыться. Впрочем, вскоре полицейские его поймали на улице Дорошенко. Они выяснили, что на момент ДТП мужчина был нетрезв. В его крови обнаружили 2,10 промилле.

Полицейские вызвали "скорую" для пострадавшего пешехода. Но травмы, к сожалению, оказались смертельными. Выяснилось, что в результате ДТП погиб 27-летний военнослужащий из Костополя.

Что может угрожать водителю

24-летнего водителя Audi подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Если его вину докажут, ему "светит" лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Кроме этого, говорится и о лишении права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Обратите внимание! СМИ пишут, что у водителя нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.