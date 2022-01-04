Смертельна аварія сталася вночі 2 січня у центрі Рівного. 24-річний житель села Бармаки рухався на величезній швидкості вулицею Соборною.

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В організмі водія був алкоголь

Там чоловік збив пішохода, після чого намагався втекти. Втім, невдовзі поліцейські його спіймали на вулиці Дорошенка. Вони з'ясували, що на момент ДТП чоловік був нетверезим. У його крові виявили 2,10 проміле.

Поліцейські викликали "швидку" для потерпілого пішохода. Але травми, на жаль, виявилися смертельними. З'ясувалось, що внаслідок ДТП загинув 27-річний військовослужбовець із Костополя.

Що може загрожувати водієві

24-річного водія Audi підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Якщо його вину доведуть, йому "світить" позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Крім цього, мовиться й про позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що у водія знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.