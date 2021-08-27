Сигнал об аварии Департамент спасения получил около 10:00 утра. Поезд следовал из Оула в Контиомяки, а трагедия произошла на переезде Лепик.

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В аварии погибли два человека

Полиция пока не раскрывает деталей дела, пока правоохранители проводят расследование. Поэтому что именно привело к столкновению – пока неизвестно. Информацию обещали обнародовать позже.

Смотрите на карте, где находится Палтамо:

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