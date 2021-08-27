Сигнал про аварію Департамент порятунку отримав близько 10:00 ранку. Потяг прямував з Оулу до Контіомякі, а трагедія сталась на переїзді Лепіко.
Раніше В Одесі поїзд врізався у вантажівку: відео та фото
В аварії загинули двоє людей
Поліція наразі не розкриває деталей справи, поки що правоохоронці проводять розслідування. Тому що саме призвело до зіткнення – наразі невідомо. Інформацію обіцяли оприлюднити пізніше.
Дивіться на карті, де розташоване Палтамо:
Коротко про останні аварії на залізниці:
- 7 серпня поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг № 357 сполученням Рахів – Київ. На щастя, постраждалих немає.
- У Чехії 4 серпня зіткнулись два потяги. У катастрофі загинули двоє людей, ще понад 30 отримали поранення.
- Трагедія сталась поблизу залізничної станції Бугаз, що на Одещині. Потяг відрізав голову чоловікові.
- Наприкінці липня на Полтавщині в потяг врізалась вантажівка. Від зіткнення постраждала чергова по переїзду