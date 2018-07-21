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Смертельное ДТП на Николаевщине: пассажиры маршрутки вспомнили, что предшествовало аварии

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Смертельное ДТП на Николаевщине: пострадавшие вспомнили тот злосчастный день
Смертельное ДТП на Николаевщине: пострадавшие вспомнили тот злосчастный день / ГУ НП

Пассажиры микроавтобуса, который столкнулся с грузовиком на Николаевщине, считают, что водитель транспортного средства куда-то спешил и даже перед рейсом не поспал. В полиции же подчеркивают, что он перед аварией или заснул, или увидел фуру в последний момент.

Как сообщает ТСН, все пассажиры маршрутки ехали на отдых в Одессу из белорусского Гомеля.

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Отмечается, что самой молодой потерпевшей – 19 лет: ее муж как раз погиб в результате аварии.

По словам других пассажиров того злополучного рейса, они автобус заказывали неофициально – на гомельском вокзале и через сутки рассчитывали вернуться домой.

Должны были выехать утром, но водитель, который отдыхал вместе с ними, решил ехать ночью. Мы ему говорили: поспи, если тебе надо, лучше поедем утром. Но ему нужно было что-то дома, по-быстрому выскочил. Мы спали, а он ехал, вот и все. Мы ему говорили: не надо ночью ездить,
– рассказал житель белорусского Жлобина Игорь Потапенко.

Как отметил другой белорус Игорь Журавлев, обычно во время поездок домой, они через 2 часа останавливаются передохнуть, а водитель в это время делает перекур или идет по нужде.

"И я вот ехал, посмотрел на часы – где-то было часа три. И еще удивился – должны остановиться. Ну, и я снова заснул, проснулся в куче железа, зажатый со всех сторон этой обшивкой", – добавляет мужчина.

К слову, спасатели, которые первыми прибывшие на место аварии, считают, что пострадавших могло быть больше, потому что от удара топливо из маршрутки вылилось на дорогу, но чудом не произошло взрыва.

"Проводились работы по обесточивания электрооборудования автомобиля. В любой момент могло произойти от искры возгорание с последующим взрывом", – отметил начальник Кривоозерского сектора ГСЧС Сергей Гедзик.

В полиции со своей стороны отмечают, что на месте аварии не было заметно тормозного пути микроавтобуса, а это значит, что водитель уснул или увидел фуру в последний момент. Водитель грузовика, в свою очередь, объяснил, что остановился на трассе по техническим причинам.

Напомним, Утром 20 июля недалеко Кривого Озера на Николаевщине произошло столкновение рейсового микроавтобуса и грузовика. В итоге погибли 5 человек и, по разным данным, от 10 до 12 человек пострадали. Впоследствии выяснилось, что все погибшие и пострадавшие – жители Беларуси.

 

Теги: Новости Украины Новости Беларуси Криминальные новости Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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