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Смертельна ДТП з білорусами на Миколаївщині: пасажири маршрутки пригадали, що передувало аварії

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Смертельна ДТП на Миколаївщині: потерпілі пригадали той злощасний день
Смертельна ДТП на Миколаївщині: потерпілі пригадали той злощасний день / ГУ НП

Пасажири мікроавтобусу, який зіткнувся з вантажівкою на Миколаївщині, вважають, що водій транспортного засобу кудись спішив і навіть перед рейсом не поспав. У поліції ж підкреслюють, що він перед аварією або заснув, або побачив фуру в останній момент.

Як повідомляє ТСН, усі пасажири маршрутки їхали на відпочинок до Одеси з білоруського Гомеля.

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Зазначається, що наймолодшій потерпілій – 19 років: її чоловік якраз загинув унаслідок аварії.

За словами інших пасажирів того злощасного рейсу, вони автобус замовляли неофіційно – на гомельському вокзалі та за добу розраховували повернутися додому.

Мали виїхати вранці, але водій, який відпочивав разом з ними, вирішив їхати вночі. Ми йому говорили: поспи, якщо тобі треба, краще поїдемо вранці. Але йому потрібно було щось вдома, по-швидкому вискочив. Ми спали, а він їхав, от і все. Ми йому говорили: не треба вночі їздити,
– розповів житель білоруського Жлобіна Ігор Потапенко.

Як зауважив інший білорус Ігор Журавльов, зазвичай під час поїздок додому, вони через дві години зупиняються перепочити, а водій у цей час робить перекур або йде за потребою.

"І я от їхав, подивився на годинник – десь було години три. І ще здивувався – мали б зупинитися. Ну, і я знову заснув, прокинувся в купі заліза, затиснутий зусібіч цією обшивкою", – додає чоловік.

До слова, рятувальники, які першими прибули на місце аварії, вважають, що потерпілих могло бути більше, бо від удару пальне з маршрутки вилилось на дорогу, але дивом не сталося вибуху.

"Проводилися роботи зі знеструмлення електрообладнання автомобіля. У будь-який момент могло статися від іскри займання з наступним вибухом", – зауважив начальник Кривоозерського сектору ДСНС Сергій Гедзик.

У поліції зі свого боку зазначають, що на місці аварії не було помітно гальмівного шляху мікроавтобуса, а це означає, що водій заснув або побачив фуру в останній момент. Водій своєю чергою вантажівки пояснив, що зупинився на трасі з технічних причин.

Нагадаємо, уранці 20 липня неподалік Кривого Озера на Миколаївщині сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса та вантажівки. У підсумку загинули 5 осіб та, за різними даними, від 10 до 12 людей постраждали. Згодом з’ясувалося, що усі загиблі та потерпілі – жителі Білорусі.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Миколаєва Кримінальні новини Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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