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      Смертельное ДТП: грузовик наехал на женщину

      11 Читати новину українською
      Грузовик переехал женщину / espreso.tv

      В Киеве груженный песком грузовик сбил насмерть 45-летнюю женщину на пешеходном переходе.

      На улице Жолудева в Киеве на нерегулируемом переходе ЗИЛ сбил женщину. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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      После ДТП водитель поехал дальше. Его остановили граждане уже на улице Симиренко.

      45-летняя женщина скончалась на месте.

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Аварии и ДТП
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