Смертельное ДТП: грузовик наехал на женщину
В Киеве груженный песком грузовик сбил насмерть 45-летнюю женщину на пешеходном переходе.
На улице Жолудева в Киеве на нерегулируемом переходе ЗИЛ сбил женщину. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Читайте также: В Николаеве над водителем, который сбил женщину, устроили самосуд: видео 18+
После ДТП водитель поехал дальше. Его остановили граждане уже на улице Симиренко.
45-летняя женщина скончалась на месте.
сегодня
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии