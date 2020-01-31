Смертельное ДТП: грузовик наехал на женщину

В Киеве груженный песком грузовик сбил насмерть 45-летнюю женщину на пешеходном переходе.

На улице Жолудева в Киеве на нерегулируемом переходе ЗИЛ сбил женщину. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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После ДТП водитель поехал дальше. Его остановили граждане уже на улице Симиренко.

45-летняя женщина скончалась на месте.