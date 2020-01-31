Смертельна ДТП: вантажівка наїхала на жінку

У Києві навантажена піском вантажівка збила на смерть 45-річну жінку на пішохідному переході.

На вулиці Жолудєва у Києві на нерегульованому переході ЗіЛ збив жінку. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

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Після ДТП водій поїхав далі. Його зупинили громадяни вже на вулиці Симиренка.

45-річна жінка померла на місці.