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      Смертельное ДТП на Буковине: микроавтобус столкнулся с телегой

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      ДТП в Черновцах
      ДТП в Черновцах / НПУ

      На Буковине микроавтобус столкнулся с телегой. В результате аварии водитель повозки и лошадь погибли на месте. ДТП произошло 9 ноября вечером.

      Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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      Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и подвода двигались в попутном направлении. По словам 24-летнего водителя микроавтобуса, его ослепил попутный транспорт, и он не успел вовремя среагировать и врезался в телегу под управлением 55-летнего жителя района.

      35-летний пассажир подводы и лошадь погибли на месте. Оба водителя в момент аварии были трезвы. В полиции открыли уголовное производство.

      дтп на буковині кінь віз
      Место ДТП

      дтп кінь віз
      Пассажир повозки и лошадь погибли

      Напомним, в Киеве на Окружной дороге Volkswagen, авто Сергея Лещенко, столкнулось с грузовиком. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь.

      Теги: Новости Украины Авто Жертвы Дороги мир животных Аварии и ДТП Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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