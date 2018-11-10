Смертельное ДТП на Буковине: микроавтобус столкнулся с телегой

На Буковине микроавтобус столкнулся с телегой. В результате аварии водитель повозки и лошадь погибли на месте. ДТП произошло 9 ноября вечером.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и подвода двигались в попутном направлении. По словам 24-летнего водителя микроавтобуса, его ослепил попутный транспорт, и он не успел вовремя среагировать и врезался в телегу под управлением 55-летнего жителя района.

35-летний пассажир подводы и лошадь погибли на месте. Оба водителя в момент аварии были трезвы. В полиции открыли уголовное производство.



Место ДТП



Пассажир повозки и лошадь погибли

Напомним, в Киеве на Окружной дороге Volkswagen, авто Сергея Лещенко, столкнулось с грузовиком. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь.