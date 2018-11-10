Смертельна ДТП на Буковині: мікроавтобус зіткнувся з возом

На Буковині мікроавтобус зіткнувся з підводою. Внаслідок аварії водій возу та кінь загинули на місці. ДТП сталася 9 листопада ввечері.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та віз рухались в попутньому напрямку. За словами 24-річного водія мікроавтобуса, його засліпив попутній транспорт, і він не встиг вчасно зреагувати та врізався у підводу під керуванням 55-річного жителя району.

35-річний пасажир підводи та кінь загинули на місці. Обидва водії на момент аварії були тверезі. В поліції відкрили кримінальне провадження.



Місце ДТП



Пасажир возу та кінь загинули

Нагадаємо, у Києві на Окружній дорозі Volkswagen, авто Сергія Лещенка, зіткнулося з вантажівкою. Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF з'їхав на узбіччя та перекинулася. Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу.