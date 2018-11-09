Авто Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою: деталі ДТП

У Києві на Окружній дорозі авто Volkswagen Сергія Лещенка зіткнулося з вантажівкою.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, він рухався зі сторони житлового масиву Оболонь у напрямку Пущі-Водиці,

Після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль DAF зїхав на узбіччя та перевернувся. Водій вантажівки вилетів через лобове скло. Медики, які прибули на місце аварії, надали йому допомогу.

Зі мною все в порядку, обійшовся без травм. З автомобілем трохи гірше. Судячи з усього, відновленню не підлягає. Моя помічниця, з якою ми їхали разом, поїхала в лікарню з підозрою на можливий струс мозку. Водій вантажівки, який в нас в'їхав, слава Богу, теж живий і здоровий,

– зазначив нардеп.

Нагадаємо, 9 листопада автомобільний кортеж прем'єрки Великобританії Терези Мей потрапив в автомобільну аварію з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем під час візиту в країну. Наприкінці жовтня у ДТП потрапила польська віце-прем'єрка Беата Шидло.