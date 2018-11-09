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      Авто Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком: детали ДТП

      63 Читати новину українською
      Сергей Лещенко
      Сергей Лещенко / Фото из открытых источников

      В Киеве на Окружной дороге авто Volkswagen Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком.

      Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

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      По его словам, он двигался со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы,

      После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь.

      Со мной все в порядке, обошелся без травм. С автомобилем немного хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров,
      – отметил нардеп.

      Напомним, 9 ноября автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем во время визита в страну. В конце октября в ДТП попала польский вице-премьер Беата Шидло

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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