Авто Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком: детали ДТП

В Киеве на Окружной дороге авто Volkswagen Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, он двигался со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы,

После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь.

Со мной все в порядке, обошелся без травм. С автомобилем немного хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров,

– отметил нардеп.

Напомним, 9 ноября автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем во время визита в страну. В конце октября в ДТП попала польский вице-премьер Беата Шидло