Тереза Мэй попала в ДТП с премьером Бельгии

Автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию вместе с премьер-министром Бельгии Чарльзом Мишелем во время визита в страну.

Как информирует бельгийское издание Sudinfo, авария произошла утром 9 ноября на автодороге E42.

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По данным издания, ранены двое полицейских, которые сопровождали кортеж чиновников.

ДТП произошло после совместной поездки премьер-министров к мемориалу Первой мировой войны в городе Монсе, что на юго-западе Бельгии.

Ни Тереза Мэй, ни Шарль Мишель, по данным СМИ, не пострадали. Полицейские с легкими ранениями были доставлены в больницу.

В полиции Бельгии уже успели заверить, что эта авария произошла вследствие несчастного случая, пишет издание Le Soir.

К слову, в конце октября в ДТП попал польский вице-премьер Беата Шидло.