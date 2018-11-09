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      Тереза Мэй попала в ДТП с премьером Бельгии

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      Тереза Мэй и Шарль Мишель попали в ДТП в Бельгии
      Тереза Мэй и Шарль Мишель попали в ДТП в Бельгии / sudinfo.be

      Автомобильный кортеж премьера Великобритании Терезы Мэй попал в автомобильную аварию вместе с премьер-министром Бельгии Чарльзом Мишелем во время визита в страну.

      Как информирует бельгийское издание  Sudinfo, авария произошла утром 9 ноября на автодороге E42.

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      По данным издания, ранены двое полицейских, которые сопровождали кортеж чиновников.

      ДТП произошло после совместной поездки премьер-министров к мемориалу Первой мировой войны в городе Монсе, что на юго-западе Бельгии.

      Ни Тереза Мэй, ни Шарль Мишель, по данным СМИ, не пострадали. Полицейские с легкими ранениями были доставлены в больницу.

      В полиции Бельгии уже успели заверить, что эта авария произошла вследствие несчастного случая, пишет издание Le Soir.

      К слову, в конце октября в ДТП попал польский вице-премьер Беата Шидло.

      Теги: Аварии и ДТП Великобритания Тереза Мэй Бельгия
      Источник: 24 канал
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