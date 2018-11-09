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      Тереза Мей потрапила в ДТП з прем'єром Бельгії

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      Тереза Мей і Шарль МІшель потрапили у ДТП у Бельгії
      Тереза Мей і Шарль МІшель потрапили у ДТП у Бельгії / sudinfo.be

      Автомобільний кортеж прем'єрки Великобританії Терези Мей потрапив в автомобільну аварію з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем під час візиту в країну.

      Як інформує бельгійське видання Sudinfo, аварія сталась вранці 9 листопада на автодорозі E42.

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      За даними видання, поранені двоє поліцейських, які супроводжували кортеж високопосадовців.

      ДТП трапилось після спільної поїздки прем'єр-міністрів до меморіалу Першої світової війни у місті Монсі, що на південному заході Бельгії.

      Ні Тереза Мей, ні Шарль Мішель, за даними ЗМІ, не постраждали. Поліцейські з легкими пораненнями були доставлені до лікарні.

      У поліції Бельгії вже встигли запевнити, що ця аварія сталась внаслідок нещасного випадку, пише видання Le Soir.

      До слова, наприкінці жовтня у ДТП потрапила польська віце-прем'єрка Беата Шидло.

      Теги: Аварії та ДТП Великобританія Тереза Мей Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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