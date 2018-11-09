Тереза Мей потрапила в ДТП з прем'єром Бельгії
Автомобільний кортеж прем'єрки Великобританії Терези Мей потрапив в автомобільну аварію з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем під час візиту в країну.
Як інформує бельгійське видання Sudinfo, аварія сталась вранці 9 листопада на автодорозі E42.
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За даними видання, поранені двоє поліцейських, які супроводжували кортеж високопосадовців.
ДТП трапилось після спільної поїздки прем'єр-міністрів до меморіалу Першої світової війни у місті Монсі, що на південному заході Бельгії.
Ні Тереза Мей, ні Шарль Мішель, за даними ЗМІ, не постраждали. Поліцейські з легкими пораненнями були доставлені до лікарні.
У поліції Бельгії вже встигли запевнити, що ця аварія сталась внаслідок нещасного випадку, пише видання Le Soir.
До слова, наприкінці жовтня у ДТП потрапила польська віце-прем'єрка Беата Шидло.