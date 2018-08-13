Смертельное ДТП на Житомирщине: стала известна причина

20 июля в Житомирской области произошла авария, в результате которой погибли 10 человек. Стала известна вероятная причина ДТП – водитель микроавтобуса заснул за рулем.

Об этом сообщили после результатов экспертиз.

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"Уже после экспертизы мы увидели, что были внесены конструктивные изменения в тормозную систему, но это не повлияло на последствия. Потому что с вероятностью в 99% там просто водитель заснул за рулем, ведь даже тормозного пути не было, и он не пытался тормозить", – заявил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Напомним, в пятницу, 20 июля, около 10.40 часов на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Глубочица Житомирского района, произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовой автомашины с полуприцепом. В результате столкновения автомобилей 10 пассажиров автобуса и водитель погибли, еще 10 пострадавших доставлены в медицинские учреждения области.