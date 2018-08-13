Смертельна ДТП на Житомирщині: стала відома причина

20 липня у Житомирській області сталася аварія, вніслідок якої загинули 10 людей. Стала відома ймовірна причина ДТП – водій мікроавтобуса заснув за кермом.

Про це повідомили після результатів експертиз.

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"Вже після експертизи ми побачили, що були внесені конструктивні зміни в гальмівну систему, але це не вплинуло на наслідки. Тому що з ймовірністю у 99% там просто водій заснув за кермом, адже навіть гальмівного шляху не було, і він не намагався гальмувати", – заявив начальник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, близько 10.40 год на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Глибочиця Житомирського району, сталося зіткнення маршрутного автобусу та вантажної автомашини із напівпричепом. Унаслідок зіткнення автомобілів 10 пасажирів автобуса та водій загинули, ще 10 потерпілих доставлені до медичних закладів області.