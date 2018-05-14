Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси: водителя микроавтобуса задержали
Против украинского водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП с детьми возле белорусского Каменца, возбудили уголовное дело. В результате аварии погиб 13-летний мальчик из Сумм, еще шестеро ранены, из них двое – в тяжелом состоянии.
Как сообщает Радио Свобода, водителя задержали, решают вопрос о мере пресечения.
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Отмечается, что дело возбудили по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, в Беларуси под Каменцем 13 мая в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб 13-летний мальчик из Сум. Еще шестеро детей находятся в больнице. Двое из них – в тяжелом состоянии.