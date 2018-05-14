Смертельное ДТП с украинскими детьми в Беларуси: водителя микроавтобуса задержали

Против украинского водителя возбудили уголовное дело / Фото из свободных источников

Против украинского водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП с детьми возле белорусского Каменца, возбудили уголовное дело. В результате аварии погиб 13-летний мальчик из Сумм, еще шестеро ранены, из них двое – в тяжелом состоянии.