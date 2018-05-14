Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: водія мікроавтобуса затримали

Проти українського водія порушили кримінальну справу / Фото з відкритих джерел

Проти українського водія мікроавтобуса, який потрапив у ДТП з дітьми біля білоруського Каменця, порушили кримінальну справу. В результаті аварії загинув 13-річний хлопчик із Сум, ще шестеро поранені, з них двоє – у тяжкому стані.