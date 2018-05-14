Смертельна ДТП з українськими дітьми у Білорусі: водія мікроавтобуса затримали
Проти українського водія мікроавтобуса, який потрапив у ДТП з дітьми біля білоруського Каменця, порушили кримінальну справу. В результаті аварії загинув 13-річний хлопчик із Сум, ще шестеро поранені, з них двоє – у тяжкому стані.
Як повідомляє Радіо Свобода, водія затримали, вирішують питання про запобіжний захід.
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Зазначається, що справу порушили за статтею "порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини".
Нагадаємо, у Білорусі під Кам'янцем 13 травня в автомобільну аварію потрапила дитяча футбольна команда з України. Внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум. Ще шестеро дітей знаходяться у лікарні. Двоє з них – у важкому стані.