Смертельное ДТП в Черновицкой области: микроавтобус столкнулся с поездом

В пятницу, 27 июля, в селе Мамаевцы Кицманского района в Черновицкой области, столкнулся микроавтобус "Мерседес Спринтер" и поезд сообщением "Неполоковцы – Черновцы". В результате столкновения погибли два человека. Еще семь пассажиров доставлены в больницу, трое из них – в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"Полиция установила, що 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути и допустил столкновение. По предварительной информации, на момент ДТП на переезде работала световая и звуковая сигнализация. Известно, что ДТП произошло в 17 часов 15 минут. В салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров – работников одного из частных предприятий", – говорится в сообщении полиции.



Отмечается, что транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставнивского района и 69-летняя черновчанка,

– сообщили в полиции.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После осмотра врачей он направлен на медицинское объяснение для проверки на наличие алкоголя в крови. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.



Фото с места ДТП

Добавляется, что в 18 часов 50 минут восстановлено движение железнодорожного транспорта.