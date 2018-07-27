Смертельна ДТП у Чернівецькій області: пасажирський мікроавтобус зіткнувся з потягом

У п'ятницю, 27 липня, у селі Мамаївці Кіцманського району, що у Чернівецькій області, зіткнувся пасажирський мікроавтобус "Мерседес Спрінтер" та потяг сполученням "Неполоківці – Чернівці". Внаслідок зіткнення загинуло двоє людей. Ще семеро пасажирів доставлено до лікарні, троє з них – в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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"Поліція встановила, що 62-річний водій не переконався у безпечності проїзду через залізничну колію та допустив зіткнення. За попередньою інформацією, на момент ДТП на переїзді працювала світлова та звукова сигналізація. Наразі відомо, що ДТП сталося о 17 годині 15 хвилин. У салоні мікроавтобуса знаходилося 15 пасажирів – працівників одного з приватних підприємств", – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що транспортний засіб належить іншому підприємцю, з котрим укладено договір на перевезення працівників фірми. У перевізника є ліценція на внутрішні перевезення пасажирів.

Від отриманих травм на місці пригоди загинули 31-річний житель Заставнівського району та 69-річна чернівчанка,

– повідомили у поліції.

Водія мікроавтобуса затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після огляду лікарів його направлено на медичне освідчення для перевірки на наявність алкоголю в крові. За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Фото з місця ДТП

Додається, що о 18 годині 50 хвилин відновлено рух залізничного транспорту.