Смертельное ДТП в Харькове: пассажирка Зайцевой дала важные показания

Марина Ковалева, пассажирка Lexus, который влетел в пешеходов в центре Харькова на улице Сумской, утверждает, что авто ехало на зеленый свет со скоростью не более 75 километров в час.

Такие показания она дала во время судебного заседания, информирует NewsRoom.

Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова стоял в десяти метрах от светофора, примерно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания,

– отметила Ковалева.

Она утверждает, что Зайцева повернула, чтобы избежать аварии, но в тот момент водитель Touareg ускорился и произошла авария.

В результате удара авто Зайцевой вынесло на тротуар. Марина Ковалева заверила, что автомобиль двигался со скоростью 70-75 километров в час.

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Однако девушка на вопрос адвоката Дронова уточнила, что скорость, которую она назвала ранее, могла быть несколько выше. Марина Ковалева опровергла информацию об употреблении водителем Lexus наркотиков. По ее словам, Зайцева за сутки до ДТП выпила пенталгин из-за головной боли. Однако девушка утверждает, что эти лекарства не имели влияния на координацию движений.

Админпротоколы Зайцевой, по словам ее подруги, больше связаны с неправильной парковкой, а не нарушением Правил дорожного движения.

"Я хотела бы начать с того, что в СМИ освещают ее как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь", – заявила Ковалева.

Напомним, 18 октября 2017 в Харькове произошло ужасное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.