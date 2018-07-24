Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву попросили отпустить под домашний арест

Во вторник, 24 июля, в Харькове состоялось очередное заседание по делу резонансной аварии, в которой погибли шесть человек в 2017 году. Для задержанной харьковчанки Алены Зайцевой просили домашний арест вместо СИЗО. Однако семьи нескольких потерпевших хотят, чтобы делом вообще занялся президент.

Оба водителя-участники смертельного ДТП – Алена Зайцева и Геннадий Дронов – в СИЗО уже 9 месяцев. Сегодня истек срок меры пресечения.

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В начале заседания адвокат Дронова попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Настаивал, что рисков для дела нет. Обращался к судье и сам Геннадий Дронов.

У меня 82-летняя мама. Ее некому ухаживать, сейчас это делают соседи. Мне трудно об этом говорить, ведь никто меня не слышит,

– заявил один из обвиняемых Геннадий Дронов.

А Алена Зайцева еще ни разу не просила суд смягчить ей меру пресечения. Впервые ее адвокат обратился в суд, чтобы водителя Lexus отпустили под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.

Прокуратура и представители потерпевших категорически против изменения меры пресечения. По их мнению, это создаст риски для беспристрастного рассмотрения дела. А одна из адвокатов указала на документы, которые опровергают ухудшение самочувствия Зайцевой.

С каждым заседанием в суд приходят все меньше родственников погибших, по словам адвокатов, им трудно присутствовать на процессе. Те, кто пришли на заседание, сообщили, что решили написать к президенту и генпрокурору. Хотят обратить внимание на затягивание дела и исчезновение одного из главных свидетелей по делу – нарколога, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП.

В итоге суд выслушал все стороны и не отпустил ни одного из водителей под домашний арест. И Елена Зайцева и Геннадий Дронов остаются в СИЗО еще на 2 месяца. Следующее же заседание, на котором заслушают авто- и фотоэкспертов, состоится 31 июля.