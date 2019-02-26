Смертельное ДТП в Николаеве: погиб военный

В Николаеве произошла смертельная авария. Два человека погибли, а молодую девушку с травмами доставили в больницу.

Водитель легковушки не справился с управлением, машина слетела с дороги, врезалась в дерево и еще несколько раз перевернулась, передает 0512.

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Водителя выбросило на обочину, пассажир, который оказался матросом одной из воинских частей – они погибли на месте.

Сейчас следствие не может сказать, с какой скоростью ехал водитель, это будет установлено в ходе проведения следственных действий. По данному факту начато уголовное производство – это нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек

– сказала пресс-секретарь Нацполиции Николаевщины Инна Парфенова.

По данным очевидцев, авто мчалось по городу на бешеной скорости.



Фото ДТП в Николаеве

Фото ДТП в Николаеве

25 февраля серьезная ДТП с участием трех автомобилей произошла в Киевской области. В результате погони две легковые машины столкнулись лоб в лоб, а патрульное авто влетело в магазин с автозапчастями.